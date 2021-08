Das Große steckt im Kleinen

Diese verästelte Holzkonstruktion trägt das 25 Tonnen schwere Dach und schafft nach unten hin Platz. „Durch die Reduzierung der Säulen auf Bodenebene konnten wir einen nutzbaren, offenen Raum schaffen“, so der Architekt aus Fukuoka, der vom Architectural Institute of Japan mit dem New Face Award ausgezeichnet wurde.

Das universelle Prinzip

Ebenso wie in seiner Studie „Layers of Atmospheres“, so ist auch im architektonischen Konzept der Agri Chapel ein universelles Prinzip verpackt. Es steckt in der fraktalen Struktur des Sakralbaus. In der Physik sind Fraktale Gebilde, bei denen das Ganze seinen Bestandteilen ähnelt. Ein anschauliches Beispiel dafür liefert Brokkoli. Die einzelnen Röschen sehen genauso aus wie der Gemüsekohl in seiner Ganzheit.

Dasselbe Prinzip können wir beispielsweise auch bei Kristallen und langen Polymermolekülen beobachten. Einer neuen Hypothese von Physikern zufolge ließen sich diese selbstähnlichen Muster auch im Planetensystem und in Galaxienhaufen finden. Auch wenn es dafür noch keine wissenschaftlichen Beweise gibt, so kann man dennoch von einem universellen Prinzip sprechen. Die Form des Großen wiederholt sich im Kleinen. Das eine ist im anderen enthalten.