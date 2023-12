Das fühlt sich wie fliegen an

Obwohl Costa Rica mit seinen 51.100 Quadratkilometern lediglich eine relativ kleine Fläche aufweist, beherbergt es in etwa fünf Prozent der weltweiten Biodiversität. Costa Rica ist zudem für Ornithologen eines der interessantesten Länder der Welt – und auch für diejenigen, die gerne in ihrer Freizeit Vögel beobachten. Im ganzen Land leben rund 900 Vogelarten. Darunter Papageien, Tukane und Kolibris. Diese gefiederten Artenvielfalt wird sich ab 2024 sogar in der Architektur widerspiegeln. 2024 soll nämlich in Santa Teresa das N2 Private House, geplant von zU-studio architecture aus Amsterdam, gebaut werden.

Santa Teresa liegt im Westen von Costa Rica, an der Südspitze der Nicoya-Halbinsel in der Provinz Puntarenas, etwa 150 Kilometer westlich von San José. Der Strand wird unter Kennerinnen und Kennern als schönster Strand und als eines der besten Surfreviere Costa Ricas bezeichnet. Wer nicht gerne surft, kann hier aber auch wunderbar entspannen. Kein Wunder also, dass sich bereits eine ganze Reihe an Yoga-Studios und sogenannte Retreats, Entspannungs- und Rückzugsorte, in Santa Teresa angesiedelt haben. Und nun wird diese Landschaft mit dem N2 um ein weiteres Juwel erweitert. Bei diesem handelt es sich zwar um ein Privathaus. Es dürfte aber mindestens genauso entspannend wie ein Retreat sein.