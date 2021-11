Das exportierte Holz-Hochhaus

Nicht in Chicago, sondern in der eher beschaulichen Stadt Milwaukee wird derzeit das erste Holz-Hochhaus der USA gebaut. Mit moderner Architektur ist man hier, in der Hauptstadt des Bieres, dennoch vertraut. Star-Architekt Santiago Calatrava setzte ihr mit dem Milwaukee Art Museum direkt am Lake Michigan ein Denkmal. Der futuristische Bau grüßt seine Besucher dreimal täglich mit einem Flügelschlag seines beweglichen Sonnensegels, dessen Stahlstäbe die Spannweite eines Jumbo Jets haben. Ein Schauspiel, das so mancher Bewohner des Ascent Tower künftig von oben bewundern kann.

Höchstes Holz-Hochhaus der Welt

Die Bauarbeiten für den 25 Stockwerke hohe Turm von Korb + Associates Architects sind in vollem Gang. Das Highrise-Gebäude in Holz-Hybrid-Bauweise entsteht im Kunst- und Kulturviertel East Town, in direkter Nachbarschaft zu Calatravas Landmark. Aufnahmen von der Baustelle zeigen die beiden Lift- und Treppenschächte aus Beton und drumherum die Geschosse aus Holz, die stetig nach oben wachsen.