Das Eis ist heiß

Der Name Xinxiang klingt Wintersportfans vielleicht noch in den Ohren. Die Olympischen Winterspiele 2022 wurden teilweise in der chinesischen Sechs-Millionen-Metropole ausgetragen. Für die Region der ultimative Startschuss in eine glitzernde Wintersportzukunft?

Sieht ganz danach aus. Denn während das Megaspektakel zwar international durchaus Nachhaltigkeits-Fragen aufgeworfen hat, ist man vor Ort hochmotiviert. Und arbeitet daran, den zukünftigen Wintersportlern möglichst spektakuläre Erlebnisse zu bieten.