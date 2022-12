Das Dorf auf dem Wasser

Die Architekten professionalisierten das System und bringen es nun in die nächste Phase. Statt aus Holz bestehen die Module aus verstärktem, recyceltem Kunststoff. Ihre flachen Komponenten lassen sich leicht transportieren und an jedem beliebigen Ort in unterschiedlichen Konfigurationen zusammensetzen, wie die Architekten erklären. „Das System bietet eine nachhaltige und höchst flexible Lösung, um beinahe alles auf dem Wasser zu bauen – von schwimmenden Häusern in Seattle bis hin zu Campingplätzen auf dem Wasser im Oslofjord.“