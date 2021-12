Das Apartment des Mathematikers

Von der Geometrie zur Illusion

Die universellen geometrischen Formen, die wie ein roter Faden durch die Wohnung führen, sind zum einen dem architektonischen Kontext des Viertels entnommen. Zum anderen entsprechen sie der vermesserischen Neigung des Bauherren, der Mathematiker ist. Da er keine Gegenstände sammelt, die zur Dekoration von leeren Wänden taugen würden, schafften die Architekten ein spannungsvolles Raumkonzept, das für sich steht. „Unser Kunde wollte einen Raum, der aufgeräumt ist, aber vor allem nicht leer aussieht“, erklärt Andoni Briones von Studio Razavi.

Unser Kunde wollte einen Raum, der aufgeräumt ist, aber vor allem nicht leer aussieht. Andoni Briones, Studio Razavi

So erfüllt Apartment XVII sowohl den Wunsch nach einem funktionellen Minimalismus als auch nach einem Raum, der nicht erst durch Dekoration belebt werden muss. Die Bogenform wird – ähnlich wie im Design-Hotel The Other Place – als illusorisches Versatzstück eingesetzt. Einmal ist sie als Nische in die Wand eingelassen, ein andermal ist sie lediglich aufgemalt. Ein Wink zu M. C. Escher und seinen optischen Täuschungen.