Das abstrakte Haus

Der rechte Winkel ist überbewertet. Zumindest wenn man das House for the Poem of the Right Angle betrachtet. Die schwarzen Außenwände sind gerade so angeordnet, wie es der Raum im Inneren vorgibt. Manche Wand trifft in einer kleinen Rundung auf die angrenzende. Drei riesige, trapezförmige Kegel stehen in ungleichen Winkeln von der Hauptkubatur ab. Sie zeigen wie Teleskope in den Himmel und geben dem Haus eine skulpturale Geste. Im Feriendomizil des chilenischen Architekten Smiljan Radić herrscht ein abstrakter Formenmix. Inspiration dafür lieferte Le Corbusiers The Poem of the Right Angle.

Keine Ode an den rechten Winkel

Das Gedicht vom Rechten Winkel ist eine Serie von 19 Lithographien und dazugehörigen Texten, die eine Art künstlerisches Selbstbildnis von Le Corbusier darstellen. Der französisch-schweizerische Architekt zelebriert darin seine Leitsätze für räumliche Poesie und Ästhetik. Entgegen des Titels geht es hier nicht um eine Ode an den rechten Winkel. Vielmehr dominieren die für den Maler typischen Bildkompositionen aus zerteilten und verbeulten Figurationen, wie man sie auch von Picasso kennt.