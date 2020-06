Wenn-der-Wald-ruft

Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Eine Redewendung, die derzeit im bayerischen Krün eine ganz besondere Bedeutung bekommt. Und dies liegt an einem nun fertiggestellten Bauprojekt, das in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich ist: Ein Meditationshaus. Mitten im Wald. Errichtet von einem weltweit gefragten Stararchitekten – von Kengo Kuma.

Ein Weltstar im Wald

Deshalb fangen wir die Erzählung dieser Geschichte am besten auch bei dem 65-jährigen Weltstar an, der das „Victoria & Albert Museum“ in der schottischen Hafenstadt Dundee genau so entworfen hat, wie das gerade im Bau befindliche Olympiastadion in Tokio.