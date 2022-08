Dänisches Design mit viel Holz und Stein

Das Pflaster dieses Innenhofs wird auch im Inneren des Gebäudes nachgeahmt. So kommt der dafür verwendete, wunderschöne Naturstein in einem warmen Grauton ebenso bei Böden, der Theke und ausgewählten Wänden zum Einsatz. Generell unterstreicht die sorgfältige Auswahl von stark strukturierten und natürlichen Materialien die Identität des Unternehmens.

Natürliche Materialien

Als zweites hervorstechendes Material wählten die Architekten Eiche. Im alten Bauernhaus wurde etwa der Fischgrät-Parkettboden erhalten. Zur Akzentuierung des Ganzen setzen neue Lattenwände und Holzpaneele aus Eichenholz die vertikalen Bewegungen des Parketts fort. So gelang in diesem Bereich des Gebäudes, in dem sich Sitzungs- und Konferenzräume befinden, ein feiner Kontrast zum Stein-betonten Eingangsbereich.