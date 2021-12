D wie Dekarbonisierung

Gold-Zertifizierung nach LEED-Standard

Das Projekt wurde von sanzpont arquitectura entworfen, mit dem Ziel, Umweltbelastungen zu reduzieren und die Nutzungsdauer des Gebäudes zu verlängern. Bei der Ausführung wurden Materialien verwendet, die einer strengen Überprüfung hinsichtlich Umweltverträglichkeit standhalten. Zudem wurde ein Umweltqualitätsmanagementplan erstellt, heißt es bei sanzpont.

Das ursprüngliche Gebäude wurde in den 1970er Jahren zu Wohnzwecken genutzt. Von daher hätte es „einige strukturelle Probleme” aufgewiesen, wird betont. Trotz dieser Herausforderungen erfüllte das Projekt alle für eine Gold-Zertifizierung nach dem LEED-Standard erforderlichen Planungs- und Bauanforderungen.

LEED steht für Leadership in Energy and Environmental Design. Die Rating-Methode für ökologisches Bauen wurde vom U.S. Green Building Council 1998 entwickelt. Doch längst schon wird an neuen und auch strengeren Standards getüftelt. So arbeitet die Internationale Organisation für Normung – kurz ISO (International Organization for Standardization) – an einem neuen globalen ISO-Standard für CO₂-Neutralität.