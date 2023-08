Comeback einer alten Technik

Viel Raum, wenig Material, großer Effekt

In der Folge ist das mediale Interesse an der Zollinger-Bauweise in den letzten Jahren gestiegen, wodurch auch Zimmerer Helmut Reichart auf sie aufmerksam wurde. Als er 2021 für seinen Betrieb, der 23 Mitarbeiter umfasst, eine 8.000 Quadratmeter große Gewerbefläche erwarb, stand für ihn die Idee einer Rundbogenhalle in Zollinger-Bauweise fest.

„Mir hatte es vor allem die elegante Konstruktion angetan, mit der so eine Halle enorm gut ausschaut“, so der Zimmerer gegenüber dem Holzbaumagazin „mikado“. „Kunden signalisiert eine solche Konstruktion, dass wir nicht irgendein Produzent sind, sondern dass wir den Holzbau mit Herzblut betreiben.“

Die freitragende Holzkonstruktion mit der gewölbten Form sorgt für eine optimale Raumausnutzung. Durch die flächige Lastverteilung lassen sich große Spannweiten ohne Stützen überbrücken. Das Holz für die Abbundhalle stammt aus der Region, und durch die ressourcenschonende Bauweise ließ sich außerdem viel Material einsparen. Die gesamte Planung, Fertigung sowie die Montage konnten die Zimmerer selbst vor Ort durchführen.