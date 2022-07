China baut die Stadt der Zukunft

Über viele Jahre war die Luftverschmutzung in Chinas Metropolen so stark, dass die Bewohner den blauen Himmel nur aus dem Fernsehen kannten. Laut einer Studie von US-Forschern aus dem Jahr 2015 fordern die erhöhten Luftschadstoffe in der Volksrepublik jeden Tag mehr als 4.000 Menschenleben. Weltweit lassen sich laut WHO etwa 24 Prozent aller Todesfälle auf Luftverschmutzung zurückführen. Das macht sie zur aktuell größten Umweltkatastrophe der Welt.

Der blaue Himmel kehrt zurück

In China hat sich seither viel getan. Das Blatt begann sich zu wenden, als die US-Botschaft in Peking damit begann, die am Gelände gemessenen Smogwerte auf Twitter zu veröffentlichen. Die erschreckenden Ergebnisse trugen mit dazu bei, dass die chinesische Regierung einen Masterplan gegen Luftverschmutzung verabschiedete. Die Schwerindustrie und andere große Verschmutzer wurden aus den Ballungszentren verbannt und in den Privathaushalten vieler Städte darf seither keine Kohle mehr in die Öfen.