Chaletdorf geht auch anders

Chaletdörfer haben in Österreich keinen guten Ruf. Sie fördern die Zersiedelung der Landschaft, sind meist weder sozial noch ökologisch verträglich und treiben den ohnehin enormen Flächenverbrauch in der Alpenrepublik fleißig voran. Österreich ist nämlich weltweit führend im Versiegeln von biologisch produktivem Boden. Jeden Tag werden 11 Hektar zugepflastert, während zugleich der Leerstand anwächst. Vor diesem Hintergrund regt sich immer öfter Widerstand in der Bevölkerung, wenn Hüttensiedlungen die ländlichen Wiesen und Hänge in Betongold verwandeln. Und anstatt architektonischen Anspruch zu liefern, stanzt man mit diesen Projekten obendrein eine verkitschte Typologie in die Landschaft, die mit der regionalen Baukultur sehr wenig zu tun hat.