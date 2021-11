„Casa Fly“ baut aufs echte Mallorca

Beef Architektis Design setzt auf natürliche Belüftung, die je nach Bedarf lokal oder im gesamten Haus genutzt werden kann. Durch verschiedene Fensteröffnungen in jedem Stockwerk strömt frische Luft durch die „Casa Fly“. Und zwar bis zu den Oberlichtern, die für vertikale und horizontale Belüftung sorgen.

Holz, Stein & Beton

Die Steinfassade fließt in Kombination mit dem Kalkputz („Estuco de cal“) kontinuierlich in den Innenraum. Dazu erklärt das Architektenteam: „Unsere Absicht war es, den Hintergrund des Interieurs moderat zu halten. So, dass die maßgefertigten Einrichtungsgegenstände zur Geltung kommen“. Die dominierenden Materialien der „Casa Fly“ sind Holz, lokaler Stein und Beton. Und jedes spielt in der Gestaltung eine spezifische Rolle.