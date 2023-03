Burger für das Volk!

Ein Burgertempel für Kopenhagen

Der Name stammt vom lateinischen Begriff „Populus“ und bedeutet „das Volk“. Statt nordischer Edelküche für zahlungskräftige Touristen kredenzt man hier dem Volk also Burger, und zwar aus der bewährten Craft Cuisine. Die Zutaten: Bio-Rindfleisch aus dem Nationalpark Vadehavet an der dänischen Westküste, Quinoa-Tempeh aus Nomas Fermentationslabor und raffinierte saisonale Beilagen.

Weil auch gehobenes Fast Food eine passende Bühne braucht, hat man das Design- und Architekturstudio Spacon & X mit dem Einrichtungskonzept beauftragt. Das in Kopenhagen ansässige Büro ist für seinen multidisziplinären Ansatz bekannt und wurde vor wenigen Jahren von Frame und Dezeen zum Emerging Designer of the Year gewählt.

Die Räumlichkeiten für den Burgertempel fand man im ehemaligen Noma-Ableger 108 im Stadtteil Christianshavn, das im Zuge der Pandemie schließen musste. Das industrielle Ambiente des ehemaligen Hafenlagers bekommt durch die warmen Holzoberflächen und die natürlichen Materialien einen organischen Kontrapunkt. Eine Pflanzenbrücke, die den hohen Luftraum durchkreuzt, skaliert die Größe des Raumes und schafft eine lauschige Atmosphäre an den Tischen darunter.