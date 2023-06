Büro im Kornspeicher

Man schreibt das Jahr 1898, als man auf dem Gelände des Hamburger- und Lehrter Güterbahnhofs in Berlin-Moabit den Kornversuchsspeicher eröffnet. Der sechsgeschossige Backsteinbau soll dazu beitragen, die Lebensmittelversorgung der rasant wachsenden Bevölkerung zu sichern. Man erprobt neue wissenschaftliche Methoden, um große Mengen an Getreide zu lagern, ohne dass seine Keim- und Backfähigkeit verloren gehen. Durch die innovative Schüttbodenspeicherung gelingt es, die Haltbarkeit des Korns zu verbessern und in der Folge die Sterberate bei Menschen zu halbieren, die sich an schlechtem Brot vergiftet haben. Der industrielle Kastenspeicher, der insgesamt 1.130 Tonnen Getreide in fünf Schüttböden und vier Silos fasst, gilt als Zeichen für Aufbruch und Erneuerung an der Schwelle zum 20. Jahrhundert.