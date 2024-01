Buchstäblich beflügelt

Historische Nachbarschaft

Für eines gibt es jetzt schon Gold: die Integration der Bibliothek Maisonneuve in das historisch bedeutsame Viertel drumherum. So war das Stadtplanungsbüro civiliti damit betraut, eine optische Verbindung zwischen dem Privatgelände der Bibliothek und dem öffentlichen Bereich herzustellen. Eine von vielen Maßnahmen war dabei die Installation einer Skulptur des Künstlers Clément de Gaulejac im Hof. Sie soll an die Historie des Ortes erinnern – und an die illustre Nachbarschaft.

Entlang der Ontario Street sind nämlich noch einige Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert erhalten, darunter zum Beispiel der ehemalige Maisonneuve Market, der ebenfalls von der City-Beautiful-Bewegung inspiriert wurde. Auf weitere Baudenkmäler an der Ost-West-Achse durch die Stadt weisen markante Pflasterungen auf den Gehwegen hin und laden dazu ein, sie zu entdecken.