Brutalismus, freundlich aufgetürmt

Schön anzusehen fanden ihn auch bisher nur Fans des Brutalismus. Beliebt war der Maaskant Bunker in Eindhoven trotzdem immer. Jetzt hat der 1969 von Architekt Hugh Maaskant als Studentenzentrum konzipierte Betonblock eine spannende Umgestaltung hinter sich: Das niederländische Erfolgsbüro Powerhouse Company und dessen Team haben ihm einen 100 Meter hohen Wohnturm und eine Parklandschaft hinzugefügt. Und nicht nur das. Respektvoll, aber radikal restauriert, soll der graue Riese nun sein gesamtes Umfeld auf freundliche Art neu beleben. Gemeinsam mit seinem „Bunker Tower“, dessen Design sich am ursprünglichen Bauwerk orientiert.

Zubau statt Abbruch

Das ehrgeizige Vorhaben diesen Klassiker des Brutalismus neu zu beleben, konnte jüngst abgeschlossen werden. Zuwege gebracht haben es die Architekten von Powerhouse Company und DELVA Landscape Architecture & Urbanism sowie die Entwickler RED Company und Being Development. Und man zeigt sich mit dem Ergebnis höchst zufrieden.Denn was gelang, ist, wie Powerhouse Company Gründer Nanne de Ru beschreibt, eine „monumentale und doch sensible Intervention“. Eine, die den Maaskant Bunker nun längst nicht mehr so martialisch wirken lässt. Und dies nicht nur, weil er durch den neuen „Bunker Tower“ himmelhoch überragt wird.