Britisch exzentrisch

„Im Inneren wurde das Betonblockmauerwerk freigelegt, um unnötige Verputzarbeiten zu vermeiden und die thermische Stabilität der Innenräume zu maximieren”, führt Jennifer Dyne, Projektarchitektin bei David Kohn Architects, aus.

Einsatz lokaler Materialien

Die Fenster wurden in Derbyshire, die Blöcke in Leicestershire und die Ziegel in West Sussex hergestellt. In den Gärten wurden Steinmauern aus Dorset Durlston-Stein errichtet, der in den Purbeck Hills abgebaut wurde. Auch die Baumeister, die die Tischlerei-Elemente fertigten, kamen aus der Region.

Der gesamte Erdaushub wurde vor Ort belassen. Ein Landschaftsgärtner nutzte diesen, um im nördlichen Garten einen spiralförmigen, erklimmbaren Hügel zu errichten. Die ursprünglich tiefen Betonfundamente wurden zu Stahlpfählen umgestaltet. Für die Lehmziegelwände wurde traditioneller Kalkmörtel verwendet, um die Anzahl der Bewegungsfugen zu minimieren.

RIBA House of the Year 2022

Das moderne, neue Familienhaus The Red House wurde zum RIBA House of the Year 2022 ernannt. RIBA ist die Abkürzung für Royal Institute of British Architects.

Das Red House war eines von 20 Häusern, die um die Auszeichnung RIBA House of the Year konkurrierten. Die Jury habe sich entschieden, eine „Architektur zu unterstützen, die intim, verspielt und farbenfroh ist und sich sowohl mit ihrem Kontext als auch mit ihrer Geschichte auseinandersetzt”, wie es heißt.