Biwak de luxe

Luxuriöser ...

Daneben hat sich unter Alpinisten die Bezeichnung „Biwakschachtel” eingebürgert. Das sind einfache Unterkünfte aus Holz oder Metall, die Platz für wenige Personen bieten. Auch hier können Ausstattung und Komfort extrem unterschiedlich ausfallen. Allerdings: Ofen und Brennstoff, Wasser oder gar Elektrizität sind eher die Seltenheit.

Irgendwie dürften luftige Höhen es dem noa* network of architecture angetan haben. Und irgendwie naheliegend, denn neben Berlin ist eine weitere „homebase” des Architekten-Netzwerks in Bozen, der Landeshauptstadt Südtirols angesiedelt. Und so hat das noa-Netzwerk schon etliche Projekte in Tirol realisiert oder revitalisiert, unter anderem das Hotel Mohr Life Resort.

Gleich zwei aktuelle noa*-Projekte befinden sich hoch oben, eingebettet in der beeindruckenden, hochalpinen Berglandschaft der Grenzregion zwischen Österreich und Italien.