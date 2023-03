Bitte zu Tisch!

Wer London kennt, kennt mit ziemlicher Sicherheit auch den Hyde Park sowie die – nur durch den West Carriage Drive davon getrennten – Kensington Gardens. Hat man diese einmal besucht, so wird auch The Serpentine kein Unbekannter sein: Jener See, der sich über beide Parks erstreckt und seinen Namen im 18. Jahrhundert aufgrund der gebogenen Form erhalten hatte.

Freier Eintritt

The Serpentine ist allerdings nicht nur ein Gewässer. Seit 1970 existiert eine Galerie gleichen Namens in den Kensington Gardens, die im Jahr 2013 mit der Serpentine North Gallery eine "Schwester" auf der gegenüberliegenden Seite des Sees bekommen hat. Das Original-Haus heißt seit damals Serpentine South; beide Häuser bieten Ausstellungen bei freiem Eintritt an.