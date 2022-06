Bitte einmal falten

Die Latten bestehen in diesem Fall aus laminiertem Bambus mit einer Gummischicht in der Mitte. Diese ersetzt die Scharniere in den anderen Möbeln und sorgt für das stufenlose Abwinkeln der Streben. „Aus diesem Grund konnte die Lampe aus einer einzigen Fläche gefräst werden“, so Van Embricq.

Der Designer denkt das Faltprinzip sogar noch weiter und wendet es auf die Architektur an. In diversen Studien ergründet er die Möglichkeit, faltbare Konstruktionen an öffentlichen Plätzen zu installieren. Falls er auch diese Ideen in die Wirklichkeit umsetzt, könnte sich aus dem Boden im öffentlichen Raum bald ein Marktstand oder eine Bühne erheben. Nach Gebrauch faltet man das Stadtmobiliar einfach wieder weg.

Text: Gertraud Gerst Fotos: Robert Van Embricqs