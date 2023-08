Biophil und zirkulär gebaut

DB55: Verbindung zwischen Natur und Mensch stärken

Jedenfalls finden biophile Elemente heutzutage in Architektur und Design regelmäßig aufgrund ihrer positiven Wirkungen auf den Menschen Berücksichtigung.

So hat auch das niederländische Architekturbüro D/DOCK mit dem gemischt genutzten Gebäude DB55 in Amsterdam unter dem Gesichtspunkt der Biophilie ein „organisches Gebäude” entworfen, das die Verbindung zwischen Natur und Mensch stärkt.

Natürlichkeit, auch in den Formen und Farbtönen

Weitere prominente Vertreter, die Biophilie in ihren Entwürfen und Realisierungen einsetzen, sind etwa Koichi Takada, Stefano Boeri und Foster + Partners. Letztere haben beim New Yorker Büroturm für JPMorgan Chase, 270 Park Avenue, unter anderem penibel darauf geachtet, Materialien zu verwenden, die nur in unwesentlichen Mengen Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde und organische Säuren enthalten und an die Umwelt abgeben.