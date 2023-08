Bildung im liegenden Wolkenkratzer

Der neue Anbau auf dem TUMO-Hauptcampus soll Studierende mit jungen Berufstätigen zusammenbringen. Ihnen soll so sowohl die Möglichkeit zur Bildung als auch zur Forschung geboten werden, um Start-ups zu unterstützen und das Anknüpfen von Studierenden an die Industrie zu fördern.

Nach einem Designwettbewerb, an dem 67 Architekturbüros aus 24 Ländern teilnahmen, war MVRDV als Gewinner ausgewählt worden. Laut der Jury entschied sich TUMO für den Entwurf des Büros mit Hauptsitz in Rotterdam, "weil es eine Drehscheibe für die Zusammenarbeit geschaffen und neben dem städtischen Kontext, in dem sich der Standort befindet, auch ein tiefes Verständnis für die Programme und die Vision des Zentrums bewiesen hat".

"Lücke schließen"

"Ziel des Convergence-Center-Projekts ist die Verwirklichung eines sich selbst tragenden Ökosystems. Dieses wird das Wachstum von Hightech, Ingenieurwesen und angewandten Wissenschaften in Armenien beschleunigen", sagt Pegor Papazian, Chief Development Officer am TUMO Center for Creative Technologies.

"Wir müssen die Lücke zwischen Wissenschaft und Industrie schließen. Und wir müssen Studenten und jungen Berufstätigen Zugang zu einer praktischen Ausbildung ermöglichen, die sie in die Lage versetzt, neue Unternehmungen zu starten, bestehende zu beleben und sie auf den nächsten Level zu bringen."