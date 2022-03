BIG lässt S.Pellegrino glitzern

Jetzt bekommt das feine Wasser quasi eine neue „Startrampe“: Die bisherige Abfüllanlage am Ufer des Brembo wird zur „Fabrik der Zukunft“ umgebaut. Neue Gebäude werden errichtet, bestehende teilsaniert. Der Entwurf orientiert sich dabei am von der Getränkemarke propagierten Credo: „Reinheit, Transparenz, Natürlichkeit“. Und was Star-Architekt Bjarke Ingels' Büro BIG dazu designt hat, ist ebenso elegant wie interessant und funktionell.

„Gestern & heute“, kombiniert

Das Design der „Future Factory“ von S.Pellegrino orientiert sich an zeitgemäßem Look, übernimmt aber auch historische Motive. Das Gebäude symbolisiert die zeitlos geschwungenen Formen der Berge und Brücken der malerischen Umgebung von San Pellegrino. Und es integriert sich dabei völlig in die Landschaft.