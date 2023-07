Bezahlen an der Holz-Kasse

In den kommenden zwei Jahren werden im Rahmen des Projekts die Spezifikationen und Eigenschaften der Green Gantry am Standort in Teesdorf analysiert, um auch in Zukunft eine einwandfreie Qualität zu gewährleisten, so dessen Entwickler. Die Station dient auch als Forschungsanlage, denn in die Holz- und Stahlverbindungsteile wurden Sensoren installiert, die umfangreiche Daten liefern. Diese Daten wiederum werden über drei Jahre hinweg beobachtet und ausgewertet.

Varianten für alle Verkehrslagen

Das Grunddesign des bisherigen Entwurfs mit A-Stehern kann für den Praxiseinsatz in verschiedenen Versionen variiert werden. Zudem sind für die Mautbrücke von Kapsch TrafficCom die unterschiedlichsten Ausstattungsvarianten denkbar, beispielsweise begehbar oder nicht begehbar sowie für Mautequipment und/oder für Wechselverkehrszeichen tauglich. Selbstverständlich sind Längen-Variationen zur Abdeckung einer oder mehrerer Spuren beziehungsweise Fahrtrichtungen möglich.