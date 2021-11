Bergsteiger – was sonst?

... und für Genießer und Freunde der Südtiroler Küche

Ihr Können stellen aber auch Wirt und Koch des Bistro Bergsteiger unter Beweis – in Gedenken an den legendären Urgroßvater: Hier werden seine Lieblingsspeisen aufgetischt, aber auch Bistrogerichte aus der Südtiroler Küche – zubereitet aus „ehrlichen”, saisonalen und lokalen Qualitätsprodukten, wie es heißt.

Was die Architektur und Bauausführung betrifft, so hat sich Plasmastudio der Natur und dem denkmalgeschützten Umfeld untergeordnet. Das Bistro Bergsteiger füge sich angemessen und zurückhaltend in seinen natürlichen und gebauten Kontext ein. So wurde die Böschungskante entlang eines viel begangenen Wanderweges genutzt, um den neuen Baukörper einzuschieben und in die unmittelbar umgebende Topographie einzubinden.