Baukunst-Wunderwelt Kopenhagen

Schon klar, dass man vor dem ersten Ausflug in die dänische Hauptstadt erst einmal deren berühmteste Sehenswürdigkeiten im Kopf hat. Jene, die sich in allen Reiseführern finden. Also etwa die Kleine Meerjungfrau, Nyhavns bunte Giebelhäuser, Dänemarks „älteste Fußgängerzone“ Strøget, das Schloss Amalienborg, den Vergnügungspark Tivoli und mehr. Allerdings: Kopenhagen fasziniert nicht nur mit historischen Highlights. Die Metropole ist eine wahre Baukunst-Wunderwelt, die vor allem auch mit grandioser zeitgenössischer Architektur stets aufs Neue Geschichte schreibt.

Spektakulär & überraschend

Schon auf der Autofahrt vom Flughafen in die City bleibt der Blick unwillkürlich an einem extravaganten Bauwerk hängen: Am 2011 eröffneten, vom Büro 3XN designten Bella Sky Hotel, dessen zwei 23-stöckige, originell geformte und in der Höhe verbundene Türme da plötzlich aus flacher Naturlandschaft gen Himmel ragen.