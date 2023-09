Baukunst von innen

Raum für Individualität bieten die acht ums grüne Herz des Grundstücks angeordneten Privathäuser mit Wohnungsgrößen von 35 bis 115 Quadratmetern. Ökologische Bauweise, das Nutzen alternativer Energiequellen und Erhalten natürlicher Lebensräume stehen für den achtsamen Umgang mit der Natur. Die Niedrigenergiehäuser sind ressourcenschonend in vorgefertigtem Holzständerbau errichtet und mit Stroh und Jute gedämmt, die Außenwände innen mit Lehmplatten und Lehmfeinputz beplankt.

Architektur-Genuss ohne Fach-Latein

Was das alljährliche „Open House Wien“ Festival auszeichnet, ist nicht allein, dass es die Besichtigung außergewöhnlicher Bauwerke ermöglicht, die sonst nicht oder nur bedingt öffentlich zugänglich sind. Es sorgt auch dafür, Architektur auch interessierten Laien abseits von Fachbegriffen auf faszinierende Art näherzubringen.

Open House Wien: Türöffner mit Mission

Das erklärte Ziel: „Architektur am Puls der Zeit vermitteln, die unser aller Leben beeinflusst“. Und zwar nicht nur Baukunst-Fans aus aller Welt, sondern vor allem auch jenen, die in Wien und Umgebung leben. Denn: „Werden Stadtgestaltung und Baukultur in für Laien verständlicher Sprache vermittelt, schärft dies den Blick für die Stadt und sensibilisiert für den öffentlichen Raum.“