BaseCamp Lyngby eint Generationen

Die ersten Studenten sind schon eingezogen. Und demnächst wird man im BaseCamp Lyngby wieder Möbelpacker sehen. Denn jetzt sind auch die Seniorenwohnungen im westlichen Teil des Neubaus bezugsfertig. Damit geht ein Projekt in Vollbetrieb, das seinesgleichen sucht. Nicht nur, weil die Anlage architektonisch spannend und nachhaltig ist. Sondern auch, weil sie Generationen unter einem Dach zusammenführt. Was das Kopenhagener Büro Lars Gitz Architects hier designt hat, ist eine zukunftsorientierte Wohngemeinschaft, die all ihren Bewohnern viel zu bieten hat.

Natur & Stadt gleich nebenan

Das BaseCamp Lyngbyliegt auf einem 34.300 Quadratmeter großen, relativ flachen Areal unweit des Lygnby Sees. Auch zum UNESCO-Weltkulturerbe-Naturpark Jægersborg Dyrehaven ist es nicht weit. Das Stadtzentrum von Lyngby und die Dänische Technische Universität (DTU) sind mit dem Fahrrad in wenigen Minuten erreichbar. 1000 Radstellplätze fördern die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Und vom nahen Bahnhof aus dauert die Fahrt in die Hauptstadt Kopenhagen nur 20 Minuten.