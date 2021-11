Basar und Garten neu interpretiert

Arkaden, kleine begrünte Innenhöfe, Treppen und Brücken - so zart und verspielt kann ein Gewerbe- und Bürokomplex sein. Da das Tagh Behesht Zentrum aber auch das lokale Klima berücksichtigt, hat es den Iconic Award 2021 für Innovative Architektur erhalten.

In Mashhad, der zweitgrößten Stadt im Iran, türmen sich in einem verspielten Laden- und Büro-Ensemble die Gärten. Entworfen hat den vielseitigen Komplex „Tagh Behesht” das 2020 gegründete Architekturbüro RVAD, mit Sitz in Teheran. Die vielen begrünten Arkaden, kleinen Innenhöfe, Treppen und Brücken verleihen dem Ganzen eine orientalisch-märchenhafte Struktur.

Dieses jüngste Projekt von RVAD will Kultur, Geschichte, Funktionalität, Nachhaltigkeit und die modernen Bedürfnisse der Bürger verbinden. Die vielseitig nutzbare Gewerbefläche ist eine Kombination aus „geschichteten” Gärten, Büros und weiteren Nutzungs-Möglichkeiten, die dem Tagh Behesht Center, das das Potenzial hat, zum regionalen Knotenpunkt zu werden, noch offen stehen.