Barcode für die Zukunft

Auch in anderen Stadtvierteln war man auf der Suche nach Möglichkeiten der Nachverdichtung. Der niederländische Gas- und Stromnetzbetreiber Alliander, der über 100 Jahre im südlichen Stadtviertel Amsterdam Amstel angesiedelt war, verlegte seinen Standort ins westliche, industrielle Hafengebiet, um Platz zu machen für den lang ersehnten Wohntraum so mancher Stadtbewohner.

Die Stadtentwicklung in Amsterdam ist seit vielen Jahren von der Not geprägt, fehlenden Wohnraum zu schaffen. Nachdem der einst florierende östliche Hafen von Amsterdam seine ursprüngliche Funktion verloren hatte, transformierte man das Gebiet ab den 1990er-Jahren in ein Wohnviertel. Die eklatante Lücke, die es am Wohnungsmarkt zu füllen gilt, machte auch vor der Erschließung des Wassers nicht Halt. Auf künstlichen Inseln entstanden eindrucksvolle neue „Wohnschiffe" wie das Sluishuis des dänischen Star-Architekten Bjarke Ingels.

Der neue Standort Alliander Westpoort zeigt sich außen in Cortenstahl, innen in Holz.

Anstatt die Fläche in einen bebauten und einen unbebauten Bereich zu teilen, tranchierten die Architekten das langgestreckte Baufeld in die einzelnen Nutzungsbereiche. Dazwischen ließen sie Freiräume, um einer künftigen Entwicklung Raum zu geben.

Die gesamte CO2-Reduktion entspricht einem jährlichen Energieverbrauch von 5.600 Haushalten. De Zwarte Hond, Architekturbüro

Durch die Holzbauweise sind in den beiden Gebäuden 1.195 Tonnen CO2 langfristig gespeichert. Zugleich habe man 1.434 Tonnen CO2 eingespart, indem auf das Bauen mit Stahl und Beton verzichtet wurde. „Zusammen entspricht dies einem jährlichen Energieverbrauch von 5.600 Haushalten oder 33 Millionen Kilometer, die ein durchschnittliches Auto zurücklegt“, wie das Architekturbüro vorrechnet. Indem man wiederverwendete Baumaterial eingesetzt hat, konnte man zudem die Baukosten reduzieren und dabei einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten.

Freiräume für Mensch und Tier

Dass der neue Standort von Alliander im Betrieb energieneutral und komplett frei von fossilen Rohstoffen ist, ist heute für einen Neubau schon State of the Art. Damit sich am Industriestandort auch Insekten, Vögel und andere Tiere wohlfühlen, hat man in eine biodiverse Landschaftsplanung investiert. Das Grün sprießt nicht nur zwischen den Gebäuden und auf den Dächern, auch an den senkrechten Sonnenblenden der Fassade ranken sich Pflanzen empor.