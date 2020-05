Avantgarde für Camper

Der Aufschwung nach Ende des Zweiten Weltkriegs brachte die Entwicklung des kostengünstigen Reisens weiter voran. PKWs wurden zu urlaubstauglichen Gefährten umgebaut und der Wohnwagen trat seinen Siegeszug an. Das „Haus am Haken“, wie es auch genannt wurde, sorgte in den 1960er-Jahren für die Entstehung eines neuen Industriezweigs. Bis heute steigt die Anzahl der weltweiten Campingplätze, und neue Nischen und Sonderformen entstehen. Glamping, die glamouröse Form des Campens, etabliert sich ebenso wie die Tiny House-Bewegung, die „kleiner Wohnen“ zur Lebenseinstellung macht.

Finnhütte meets Airstream

Dahinter steckt die Sehnsucht nach dem einfachen Leben in der Natur, fernab von Alltag und Hektik unserer digitalisierten Welt. Die Sparte der Tiny House-Anbieter wächst in Rekordgeschwindigkeit, immer neue Inspirationen für das Leben off the grid liefert der Hashtag Cabin Porn. Das neueste Sehnsuchtsobjekt für Eskapisten kommt aus Australien. Das in Melbourne ansässige Architekturbüro Studio Edwards entwarf mit der Base Cabin einen Designwohnwagen, der minimalistisch und zeitgemäß sein sollte.