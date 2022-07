Autowerkstatt als Kultur-Hotspot

Wo früher Mechaniker an kaputten Autos schraubten, blüht jetzt Kultur: Aus einer 1950er-Jahre-Werkstatt wurde die „Vipp Garage“ – eine stylische Event-Location in Kopenhagen, die dem Portfolio der Design-Marke ein weiteres Juwel hinzufügt.

Die Idee zum Projekt wirkt wie ein keckes Augenzwinkern gen Vergangenheit. Schließlich nahm der Erfolg des Unternehmens seinen Anfang in einem ganz ähnlichen Etablissement, wie CEO Kasper Egelund schildert: „Die Ironie ist uns nicht entgangen. Vipp wurde in der Metallwerkstatt meines Großvaters gegründet. Und jetzt eröffnen wir eine Garage“. Die „Vipp Garage“, nämlich: Eine einstige Autowerkstatt aus den 1950er Jahren ist in ein stylisches Kulturzentrum verwandelt worden, das jüngst in Kopenhagen seine Pforten öffnete.