Autos aus der grünen Fabrik

Im Zuge von E-Mobilität und Digitalisierung sollen die Autos künftig auch klimaneutral vom Band laufen. Der neue Masterplan für das BMW-Stammwerk in München kommt von OMA und 3XN/GXN und setzt auf eine Architektur, die Mensch und Maschine in Einklang bringt.

Seit 1922 betreibt der deutsche Automobilhersteller BMW sein Stammwerk im Münchner Stadtteil Milbertshofen-Am Hart. Die Geschichte des Areals reicht bis in das Jahr 1913 zurück. Am Oberwiesenfeld wurden ursprünglich Flugmotoren gebaut, später dann Motorräder und schließlich Automobile und Fahrzeugmotoren. Zum hundertsten Jubiläum will sich das Werk einen gründlichen Overhaul verpassen. BMW lobte dazu einen Architekturwettbewerb aus, aus dem gleich zwei siegreiche Entwürfe hervorgingen. Das Rotterdamer Büro OMA und die dänischen Architekten von 3XN/GXN liefern nun gemeinsam den Masterplan für die Neugestaltung des Areals.