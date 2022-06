Aus Groß mach Klein

Dank dieser Entwicklung sind nicht nur spektakuläre Holz-Hochhäuser wie das WoHo Berlin oder The Dutch Mountains in Eindhoven möglich. Es kommt vor allem auch im Bau von Einfamilienhäusern zum Einsatz. Im Gegensatz zur Leicht- oder Rahmenbauweise ermöglicht die hohe Steifigkeit der CLT-Platten eine sehr flexible und kreative Raumgestaltung. Wie diese aussehen kann, zeigt das CLT House im ländlichen Australien.

CLT als Bau- und Stilelement

Das Brettsperrholz war für die Architekten des in Melbourne ansässigen Büros FMD Architects der Ausgangspunkt für das Design. „Der Einsatz von CLT erlaubt große, freitragende Holzstrukturen mit einem minimalen Stahlanteil“, heißt es erklärend in der Projektbeschreibung. Durch die Ausführung der Plattenoberflächen in Sichtqualität wird das Konstruktionsmaterial gleichzeitig zum ästhetischen Stilelement.