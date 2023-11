Aus eins mach drei

Durch und durch nachhaltig

Im Inneren werden sich nach der Fertigstellung mehr als 20.000 Menschen in den Büros, Wohnungen, Hotels, Lokalen, Geschäften, Kultur- und Freizeiteinrichtungen tummeln. Der Entwurf von ZHA legt allerdings wie gewohnt nicht nur Wert auf das "Was", sondern auch das "Wie". So strebt man für das Projekt eine LEED-Gold-Zertifizierung des US Green Building Council an. Die transparente Glasbauweise sorgt für einen natürlichen Lichteinfall und reduziert den Heizbedarf. Im Sommer ist allerdings dennoch für Kühlung gesorgt: Außenlamellen mit sich verjüngenden Profilen erstrecken sich über die gesamte Turmlänge. So wird eine ungehinderte Aussicht ebenso wie Sonnenschutz für die Gebäudefassade möglich.

Durch den Einsatz intelligenter Überwachungs- und Steuerungssysteme sowie Abwärmerückgewinnung bleiben Energieverbrauch und Schadstoff-Emissionen bei den Elektrik- und Sanitärsystemen so gering wie möglich. Darüber hinaus wurde durch den Einsatz wassersparender Geräte mit geringem Durchfluss und die Kombination aus der Anpflanzung lokaler dürreresistenter Vegetationsarten auch der Gesamtwasserverbrauch des Projekts reduziert.