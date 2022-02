Aus Alt mach Neu

Paradebeispiel des konstruktiven Holzbaus

Umfassende Renovierungsarbeiten begannen 2016 unter der Leitung des Londoner Architekturbüros Studio RHE. Ihr Entwurf sah eine Umgestaltung der bestehenden Atrien in Holzbauweise vor. In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Holzbauspezialisten Wiehag passten die Architekten eine 9-stöckige Holzstruktur in den Bestand ein. „Die gewerbliche Nutzfläche konnte so vergrößert und neue räumliche Verbindungen zwischen den Stockwerken hergestellt werden“, so die Architekten.

Die neue, natürliche Materialpalette hebt sich von der Rauheit der bestehenden Betonstruktur ab. Studio RHE, Architekturbüro

Das Ergebnis ist ein Paradebeispiel des konstruktiven Holzbaus, der durchgängig aus Kreuzlagenholz (CLT) und Brettschichtholz (Glulam) besteht. „Die neue, natürliche Materialpalette hebt sich von der Rauheit der bestehenden Betonstruktur ab“, wie es in der Projektbeschreibung heißt.

Nachhaltig und schnell

Das Holz hat zum einen den Vorteil, dass es langfristig CO₂ bindet. Zum anderen sorgt es für eine verkürzte Bauzeit. „Die maximale werkseitige Vorfertigung aller Bauteile ermöglichte eine schnelle Montage“, heißt es von der Firma Wiehag, die für Engineering, Produktion, Logistik und Montage der Holztragkonstruktion verantwortlich war.