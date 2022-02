Auf zu neuen Höhen

Anders als in Europa steckt der konstruktive Holzbau in Nordamerika noch in den Kinderschuhen. Nicht umsonst stammen das Holz und das Knowhow für den bald welthöchsten Ascent Tower, der zur Zeit in Milwaukee gebaut wird, aus Österreich. Doch das soll sich ändern. Die Architekten von Perkins+Will möchten mit ihren Konzepten und Studien den klimaneutralen Holzbau in Nordamerika vorantreiben.