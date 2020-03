Auf Wasser gebaut

Also – worum geht es jetzt eigentlich konkret? Die Architekten von Grimshaw haben sich überlegt, wie man der Klimaerwärmung und ihren Folgen begegnen kann. Schließlich würde durch die Erwärmung des Planeten der Meeresspiegel steigen, was zwangsläufig zu einem Verlust von Landfläche führen wird. Gleichzeitig wird Wohnraum gerade in den Ballungszentren immer teurer. Ein Problem, das durch die immer größere Überbevölkerung weiter befeuert würde. Die vorgeschlagene Lösung: Das Errichten von Lebensräumen auf dem Wasser! Eine naheliegende Überlegung, die jedoch selten so detailliert ausgearbeitet wurde, wie in diesem konkreten Fall.

Wasser als Wohnort

Und so betont Jorrin Ten Have von Grimshaw London: "Angesichts der Realitäten globaler Veränderungen, sei es der Klimawandel, die zunehmende Verstädterung oder die Verringerung der Ressourcen, ist es entscheidend, dass Architekten und Designer auf diese Bedenken auf unterschiedliche Weise reagieren."

Anpassbare Module

Zurück zu besagtem Projekt: Hierbei besteht jede der geplanten Wasserwohnungen aus unterschiedlichen Modulen. Diese enthalten jeweils standardisierte Komponenten, ermöglichen jedoch eine Vielzahl individueller Inneneinrichtungs-Optionen. So will man stets den persönlichen Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden. Außerdem kann man die einzelnen Mini-Module ganz nach den lokalen Gegebenheiten arrangieren.

Das ermöglicht wiederum eine Adaptierung an die stets unterschiedlichen örtlichen Bedingungen. Schließlich ist der Lichteinfall überall anders und auch die Aussicht an jedem Ort unterschiedlich. Außerdem können die so entstehenden Wohneinheiten modulartig miteinander verknüpft werden, um etwa Strom und relevante Infrastrukturen oder Freizeitmöglichkeiten zu teilen.