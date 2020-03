Die Kunst der Pritzker-Siegerinnen

Das charakteristische Landschaftsbild ihrer Heimat Irland findet seinen Niederschlag in Farrells und McNamaras Werken. Die Pritzker-Siegerinnen zeigen stets großes Gespür für Geographie, wechselndes Klima und Natur. Ihre Gebäude sind zweckmäßig reich und doch bescheiden. Sie verbessern Städte, sorgen für Nachhaltigkeit und gehen lokale Bedürfnisse ein.

Sinn für kreative Lösungen

So liegt etwa der 2015 errichtete Universitätscampus UTEC Lima in Peru an architektonisch herausfordernder Stelle: An einer Seite des Geländes findet sich eine, in eine Schlucht „versenkte“ Autobahn. Und an der anderen Seite grenzt der Campus an ein Wohngebiet.