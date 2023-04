Auf kleinem Fuß in Tokyo

Viele neue Skyscraper in Tokyo

Vor allem in Tokio ist die Veränderung des Stadtbildes durch neue Hochhäuser in verschiedenen Distrikten der Metropole spür- und sichtbar. Mit 330 Metern wird ab 2023 in Tokyo der höchste Skyscraper des Archipels, der A Tower des Immobilienkonzerns Mori Building, fertiggestellt sein.

Ihm folgt bis 2027 in der Nähe des Tokioter Hauptbahnhofs mit 390 Metern Höhe der Torch Tower des Immobilienkonzerns Mitsubishi Estate.

100 Meter hoher Holz-Büroturm von Renzo Piano

Viele der neuen Skyscraper werden noch als Glas- und Stahlkonstruktionen errichtet. Aber: Ein lokaler Versicherungskonzern hat jüngst einen 100 Meter hohen Holz-Gebäudekomplex im Marunouchi-Distrikt in Auftrag gegeben. Dies berichtet die Organisation Germany Trade and Invest (GTAI), die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing.

Marunouchi ist ein lebhaftes Geschäftsviertel, in dem elegante hohe Bürogebäude die steinernen Wassergräben und üppigen Grünflachen des Kaiserpalastgartens Kōkyo Higashi-Gyoen überblicken. Das neue, von Renzo Piano Building Workshop in Zusammenarbeit mit Mitsubishi Jisho Sekkei entworfene Objekt mit rund 130.000 Quadratmetern Fläche soll ab Anfang 2029 den Hauptfirmensitz der Tokio Marine Holdings beherbergen.

Auch das norwegisch/US-amerikanische Büro Snøhetta hat ein Prestige-Projekt in Tokio, das Shibuya Upper West Project: ein Wolkenkratzer mit Fokus auf nachhaltiger Bauweise.

Preisträger vieler international beachteter Wettbewerbe

Sakae Architects & Engineers ist ein japanisches Architekturbüro mit Sitz in Tokio, das 1963 gegründet wurde. Das Oeuvre des Büros umfasst zahlreiche Bürogebäude, öffentliche Räumlichkeiten, Bildungseinrichtungen, Wohnhäuser, medizinische, kommerzielle und industrielle Gebäude und vieles mehr.

Sakae bietet verschiedene architektonische Dienstleistungen sowie Planung und Design an. CEO Eisuke Yamazaki erwarb einen Master of Architecture am Pratt Institute in New York, USA. Er beziehungsweise Sakae Architects hat mehrere internationale Architekturpreise erhalten, darunter den Architecture Master Prize 2022, den A‘ Design Award Wettbewerb 2021-2022 sowie den Future House Award 2022, den BLT Built Design Award 2022 und den LOOP Design Award 2022 und bei den Muse Design Awards die silberne Auszeichnung.

Text: Linda Benkö Fotos: Koji Fujii/Yuichi Higurashi