Auf den Spuren des Aufbruchs

Das ist wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass in dieser Zeit des Aufbruchs dieselbe Generation an Architekten am Werk war, die bereits unter den Nationalsozialisten und im Roten Wien bauen durfte. Der Wohnbau aus dieser Zeit verzichtete ganz auf künstlerische Gestaltung, was ihm im Volksmund den Beinamen „Emmentalerarchitektur“ einbrachte.

Fundamentale Werke der Moderne

Zu den Juwelen der Wiener Nachkriegsmoderne zählt Koch auf jeden Fall die Sakralbauten. In der Don Bosco-Kirche Neuerdberg befindet sich eine lichtstreuende Betonwand von Erwin Hauer aus dem Jahr 1954. Der Bildhauer stattete mehrere Kirchen in Wien mit diesen perforierten Wänden aus. Er ließ sich seine Designs patentieren und ging 1955 als Fulbright-Stipendiat in die USA.