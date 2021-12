Auf den Spuren der Maya

Die regionale Architektur machte sich hier in den letzten Jahrhunderten ein natürliches Kühl- und Belüftunssystems zu eigen. Durch bauliche Lüftungsschächte und die Aneinanderreihung von Baukörpern und Innenhöfen strömte stets frische Luft durch das ganze Haus. „Mit seinen Airflow-Säulen besinnt sich Casa Mérida zurück auf ein elementares Prinzip von Yucatáns Bautradition – die natürliche Querlüftung“, erklärt Godefroy den Ursprung des Low-Tech-Kühlkonzeptes.

Ein Haus, zerlegt in seine Einzelteile

Anstatt ein Haus zu bauen, das einer Gartenfläche gegenübersteht, zerlegte er das Einfamilienhaus in seine Einzelteile. So ergibt sich ein Rhythmus aus bebauter und nicht bebauter Fläche, eine komponierte Abfolge von Positiv- und Negativräumen. Die Gärten und Terrassen bilden dabei einen integralen Bestandteil der Wohnbereiche. Sie schaffen Freiräume zwischen den Baukörpern und unterstreichen so ihre skulpturale Wirkung.