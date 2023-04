Auf biblischen Schwingen

Im Schatten der Flügel

Er habe, so der Architekt, die Inspiration für das Design der Kapelle durch einen Bibelvers erhalten: "Wie teuer ist Deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten Deiner Flügel Zuflucht haben". Die architektonische Interpretation des Psalms 36:7 sei eine schwebende Struktur, die sich scheinbar in Bewegung befindet, obwohl sie in Wahrheit statisch ist, so Steyn.

"Um die optische Leichtigkeit des Daches zu gewährleisten, musste das Design einfach, einheitlich und strukturell so effizient wie möglich sein. Daher haben wir uns entschieden, das Dach selbst zu Wänden beziehungsweise Säulen werden zu lassen: Es wurde seine eigene tragende Struktur." Der angrenzende Teich unterstreicht den Eindruck des Schwebens. Zudem symbolisiere er das biblische Teilen des Roten Meeres, sagt Coetzee Steyn.