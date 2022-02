Architektur zum Denken

Moderne Bibliotheksarchitektur, die Inszenierung und Zugänglichkeit von Wissen im Raum, dürfte viele Planer und Designer dazu hinreißen, ganz besonders ausgefallene Objekte zu entwerfen. Dies gilt ganz sicher für die Huldigung an alle Bücherwürmer von MAD auf der Insel Hainan. Auch das norwegische ErfolgsbüroSnøhetta hat in Peking mit dem „Wald des Wissens” neue Standards gesetzt. Als Hort für kollektives afrikanisches Bewusstsein will Sir David Adjaye die Thabo Mbeki Presidential Library in Johannesburg wissen.