Mitten in den Londoner Frühling und die ersten Lockerungen nach der pandemischen Klausur platzt eine königliche Enthüllung, die ganz und gar skandalfrei ist. Besucher der Royal Parks werden neuerdings in ihrer mittäglichen Lunch-Pause mit frisch gebrautem Barista-Kaffee vom Edel-Kiosk versorgt. Dazu entwarf das Architektur- und Designbüro Mizzi Studio neun nachhaltig gebaute Stände für den Hyde Park, den Green Park und den St. James’s Park. Der letzte der Serie wurde nun in direkter Nähe zum Buckingham Palace eröffnet und verströmt einen Hauch Grandezza.

Nobler Schlusspunkt

Die Designer verpackten den Stand am Eingang des St. James's Park in einer Hülle aus gebogenen Messingrohren. Der goldene Touch, den der Kaffeestand dadurch bekommt, fügt sich ganz natürlich in die noble Kulisse der dahinter liegenden königlichen Residenz. „Der Horseshoe Bend Kiosk ist der letzte aus der Reihe – er vereint die gestalterische DNA der anderen Kioske und ergänzt sie mit einem noblem Touch“, beschreibt Jonathan Mizzi den neuen Eye Catcher im St. James’s Park.