Der Kern der Geschichtsdarstellung wurde nun in einen internationalen, europäischen Kontext eingebettet. Die Befreiung der Niederlande steht als Beispiel für den Einsatz um Werte, die es heute ebenso zu verteidigen gilt.

Shaded Dome als markanter Blickfang

Binnen kürzester Zeit sollte etwas Neues entstehen – was auch gelang. Ganz anders als beispielsweise das von Napur Architects in einem wahrlich außergewöhnlichen Design entworfene Museum für Ethnografie in Budapest, das sage und schreibe 150 Jahre nach der langfristigen, neuen Bleibe suchte.

Das Freedom Museum sollte unkompliziert und zu vertretbaren Kosten auf 3.000 Quadratmeter erweitert werden. Noch dazu bestand der Wunsch, dem geschichtsträchtigen Ort mit einem starken Key Visual, einem Schlüsselbild, einem echten Wahrzeichen zu huldigen. Dies verlangte geradezu nach einem außergewöhnlichen Gebäudetyp.