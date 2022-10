Architektonischer Gipfel

Wer den Namen The Peak wörtlich nimmt und an einen mächtigen, hoch aufragenden Bau in der indischen Wüste denkt, wird überrascht sein: Das Resort in Udaipur verschmilzt geradezu mit der unberührten Landschaft des Bundesstaates Rajasthan im Nordwesten des Subkontinents. Der Name des deutsch-indischen Architekturbüros Studio Symbiosis jedoch ist bei diesem Projekt Programm: Es ist ein Musterbeispiel für die Symbiose von Design und Natur sowie von moderner und traditioneller Architektur (siehe auch HIER).

The Peak: Moderne Tradition

Das Design orientiert sich an den für Rajastahn üblichen Jharokhas, überdachten Balkonen mit - zumindest - einem großen Fenster. Die auffällige sechseckige Wabenstruktur des Resorts findet sich ebenfalls häufig in der regionalen Architektur.