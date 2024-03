Arbeiten wie in den 70ern

London in den Siebzigern, eine sowohl faszinierende als auch widersprüchliche Phase in der Geschichte der britischen Hauptstadt. Soziale, kulturelle und politische Veränderungen prägten diese Zeit. Feminismus, Punk und Rockmusik mischten die Jugendkultur auf. Wirtschaftliche Herausforderungen und soziale Unruhen kamen hinzu – die Arbeitslosigkeit stieg und gleichzeitig erreichte der britische Film zu dieser Zeit seinen Höhepunkt. Eine Zeit des Wandels und des Aufbruchs. Alternativ sein, wild sein und frei sein – Attribute, die sich auch in der heutigen Generation wiederfinden lassen.

Die wilden Siebziger und die feine englische Art. Gegensätze, die die Architekten des Londoner Architekturstudios dMFK stilistisch wieder zueinander gebracht haben. 45 Whitfield Street, so heißt das Büro aus den 1970er Jahren im Londoner Innenstadtviertel Fitzrovia. Das Wilde aus diesem Jahrzehnt steckt noch in den Mauern des Gebäudes – an der vorherigen Inneneinrichtung konnte man es vielleicht ebenfalls noch erahnen. Die Architekten von dMFK haben das Büro renoviert und es dabei geschafft, die Geschichte und den Charakter des Gebäudes einzufangen.

Retroperspektive

980 Quadratmeter Bürofläche wurden komplett renoviert und dabei nur die Edelstahl- und die Betonfertigteilfassade erhalten. Nachdem das Haus in den letzten fünfzig Jahren immer wieder umgebaut wurde, war es jetzt an der Zeit für eine finale Neugestaltung, die dem Wesen des Gebäudes gerecht wird. Alles auf Anfang also und nochmal neu denken. dMFK haben in ihrem Ansatz den Kern der 45 Whitfield Street herausgearbeitet – sie haben es geschafft, die 1970er in die 2020er zu holen und an die modernen Bürostrukturen der Gegenwart anzupassen.